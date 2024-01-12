Экспорт и импорт Китая в декабре 20230-го выросли, но в целом за год сократились

Экспорт Китая в декабре 2023 года вырос на 2,3% - до 303,6 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в то время как импорт - на 0,2% в годовом исчислении в прошлом месяце - до 228,2 млрд долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.