Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Экспорт и импорт Китая в декабре 20230-го выросли, но в целом за год сократились

Экспорт Китая в декабре 2023 года вырос на 2,3% - до 303,6 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в то время как импорт - на 0,2% в годовом исчислении в прошлом месяце - до 228,2 млрд долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

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