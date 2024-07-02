Во дворах России появились прецеденты платной парковки

Они могут возникнуть из-за отсутствия согласия между собственниками многоквартирного дома Платная парковка «расползается» по России далеко за пределами столицы: она есть уже в большинстве областных центров и в оживленных туристических местах.
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