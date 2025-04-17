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«Запоздалая и нелепая пародия на приказ Сталина»: украинцы комментируют подписание Зеленским указа №240

«Запоздалая и нелепая пародия на приказ Сталина»: украинцы комментируют подписание Зеленским указа №240

Завод «Азовсталь», весна 2022 годаНазывающий себя президентом Украины Зеленский подписал указ за номером 240.

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