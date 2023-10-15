В Сети появилось трогательное видео из палестинской больницы. В больницы сектора Газа поступают тысячи пострадавших в результате израильских бомбардировок.
РАНЕНЫЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ МАЛЬЧИК ПРИКАЗАЛ ОТЦУ НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ: ЭТО ВИДЕО ОТКРОЕТ ГЛАЗА НА КОНФЛИКТ
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если геноцид арабов для Израиля нормальное явление и гуманизм, то почему тогда уничтожение евреев преступление?
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10 час.
Лев Добрый
Хороший вопрос? А прочему наши гос. чиновники(пенсионеры) тысячами уезжали на ПМЖ в И-срал-ИЛ? 👀😱👈😜
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Наши политики и чиновники пришлые (мигранты), в России у них кормушка, а живут они за рубежом где у них семьи, недвижимость, счета в банках... Пока не будет принят закон о запрете двойного гражданства, вида на жительства, так они и будут разворовывать народное достояния, природные ресурсы и грабить население. Народ для них быдло и рабсила...
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9 час.
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