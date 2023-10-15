РАНЕНЫЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ МАЛЬЧИК ПРИКАЗАЛ ОТЦУ НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ: ЭТО ВИДЕО ОТКРОЕТ ГЛАЗА НА КОНФЛИКТ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Наши политики и чиновники пришлые (мигранты), в России у них кормушка, а живут они за рубежом где у них семьи, недвижимость, счета в банках... Пока не будет принят закон о запрете двойного гражданства, вида на жительства, так они и будут разворовывать народное достояния, природные ресурсы и грабить население. Народ для них быдло и рабсила...