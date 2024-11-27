Пленный с глухотой рассказал о мобилизации в ВСУ

Украинский военнопленный Василий Машико рассказал, что военкомы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков несмотря на то, что ему диагностировали третью стадию глухоты.
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