Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей произвели захват Свято-Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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