Самый длинный каток России на набережной Новосибирска сократят из-за ремонта моста

Каток-рекордсмен, который прославился в 2022 году на всю страну своими размерами, станет короче.Самый длинный каток России на Михайловской набережной Новосибирска будет укорочен из-за капитального ремонта Октябрьского моста.
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