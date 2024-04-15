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Военное обозрение

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Западные эксперты в недоумении, рссийские акции взлетели до небес

Западные эксперты в недоумении, рссийские акции взлетели до небес

Цены на Московской бирже резко растут. Фондовый рынок сейчас полностью оправился от краха, последовавшего за началом СВО.

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