Западные эксперты в недоумении, рссийские акции взлетели до небес

Цены на Московской бирже резко растут. Фондовый рынок сейчас полностью оправился от краха, последовавшего за началом СВО.
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