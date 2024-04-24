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Чем известен замминистра обороны РФ Тимур Иванов и за что его задержали?

Чем известен замминистра обороны РФ Тимур Иванов и за что его задержали?

В отношении чиновника вели долгую оперативную разработку, сообщают СМИ Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан.

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Комментарии
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Зоя Копань
А как насчёт того, что сам главнокомандующий должен давно был отдать приказ ФСБ о проверке всех его же подчинённых, начиная с Шойгу, или ФСБ спит, только тогда просыпается, когда пинок дадут?
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Долго вели...дали навороваться всласть ???? ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ЗАКОНЫ РФ, А РАБОТАЕТ НЕКАЯ КОМАНДА СВЕРХУ ??? ОБ ЭТОВ В УК -НИ СЛОВА ???????????
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16 час.
Зоя Копань
Ну как же &quot;дали заработать&quot; а теперь на благо страны будут  конфискрвывать!
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15 час.

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