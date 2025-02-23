Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте

Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте

Муфтий Москвы из ДУМ Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в… церкви.  При условии, если служитель церкви не возражает.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Видно этому &quot;муфтию&quot; очень хорошо платит MI 6, вот поэтому он перед этими своими друзьями свою сраку рвёт! Плюс к тому же, все ММА клубы куда русским вход заказан является его &quot;паствой&quot;, но для чего? Понятно без разъяснения! Это готовится из вне, и пока этого &quot;генерала&quot; не посадят за связь с врагами, эта работа продолжаться вплоть до ржавого бунта в России!!!!
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11 час.
NZ
Nodar Zade
Муфтия на мыло!!! Хозяйственное! 😆
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10 час.
petrspa Smirnov
Пора навести порядок с этими диаспорами в стране.
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1 час.
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