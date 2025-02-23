Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте

Муфтий Москвы из ДУМ Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в… церкви. При условии, если служитель церкви не возражает.
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