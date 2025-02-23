Муфтию Аляутдинову из ДУМ каждый день нужен новый скандал. Без провокаций ДУМ уже не может и создает их на ровном месте

МП

Михаил Пантюхин

Видно этому "муфтию" очень хорошо платит MI 6, вот поэтому он перед этими своими друзьями свою сраку рвёт! Плюс к тому же, все ММА клубы куда русским вход заказан является его "паствой", но для чего? Понятно без разъяснения! Это готовится из вне, и пока этого "генерала" не посадят за связь с врагами, эта работа продолжаться вплоть до ржавого бунта в России!!!!