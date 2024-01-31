«Пройдёмте в отделение». А там и на депортацию?

В Подмосковье прошёл рейд по вылову мигрантов.На очереди — подмосковный Лосино-Петровский. Мигрантов в этом 30-тысячном городе немало: жители давно жалуются на то, что их родина стала перевалочным центром для нелегалов и рискует превратиться в печально знаменитые Котельники.