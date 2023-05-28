Слово и дело

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Ольшанский рассказал о панике в Пентагоне из-за превосходства российской артиллерии над западной

Ольшанский рассказал о панике в Пентагоне из-за превосходства российской артиллерии над западной

Артиллерийские системы НАТО в разы уступают функционалу российских, несмотря на их неприхотливость, системы РФ могут дать «фору» любой натовской технике, и этот факт вносит панику в ряды западных генералов.

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