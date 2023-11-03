Создан новый способ защиты сельхозкультур от воздействия тяжелых металлов

Исследование опубликовано в журнале Russian Journal of Plant Physiology. «Интенсивные источники загрязнения окружающей среды кадмием – это металлургия и гальванотехника, а также сжигание твердого и жидкого топлива, – поясняет научный сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Елена Данилова.