Создан новый способ защиты сельхозкультур от воздействия тяжелых металлов

Исследование опубликовано в журнале Russian Journal of Plant Physiology. «Интенсивные источники загрязнения окружающей среды кадмием – это металлургия и гальванотехника, а также сжигание твердого и жидкого топлива, – поясняет научный сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Елена Данилова.
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