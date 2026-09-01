МВД Бурятии: два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

В Иволгинском районе Бурятии сегодня произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
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