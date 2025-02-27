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В Новосибирске родился Трамп: белорусы назвали сына в честь президента США

В Новосибирске родился Трамп: белорусы назвали сына в честь президента США

БлокнотРУ Жители Новосибирска решили дать своему новорожденному сыну имя Трамп, а отчество ребенок получил по отцу — Владимирович.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А ты еврейчик грязный.... поисковичёк Яндекса запроси... запроси, запроси... . А ишо Урсуляка поспрашивай.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Нацисты  Белоруссии такие  же подонки, как ты. Один в  один. Чем  ты, мразь, как и соболескунсов, отличаешься  от них по ненависти  к  СССР? Ты, шваль, на вопрос  не ответил
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7 час.
valentina sergeeva
Интересно, а родители подумали о том, как будут дети в школе относиться к их сыну, если Трамп окажется очередной американской сволочью по отношению к России?
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1 час.
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