БлокнотРУ Жители Новосибирска решили дать своему новорожденному сыну имя Трамп, а отчество ребенок получил по отцу — Владимирович.
В Новосибирске родился Трамп: белорусы назвали сына в честь президента США
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А ты еврейчик грязный.... поисковичёк Яндекса запроси... запроси, запроси... . А ишо Урсуляка поспрашивай.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Нацисты Белоруссии такие же подонки, как ты. Один в один. Чем ты, мразь, как и соболескунсов, отличаешься от них по ненависти к СССР? Ты, шваль, на вопрос не ответил
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7 час.
valentina sergeeva
Интересно, а родители подумали о том, как будут дети в школе относиться к их сыну, если Трамп окажется очередной американской сволочью по отношению к России?
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1 час.
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