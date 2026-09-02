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Царьград

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Департамент транспорта Москвы оштрафовал 77 тысяч электросамокатчиков

Департамент транспорта Москвы оштрафовал 77 тысяч электросамокатчиков

С начала сезона в Москве электросамокатчики получили свыше 77 тыс. штрафов. За серьёзные нарушения, такие как езда вдвоем на одном устройстве или в состоянии опьянения, арендаторы налагают до 100 тыс.

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