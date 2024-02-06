Журналист Автаева рассказала, как менялся институт семьи в России

В России дан старт Году семьи. Как сказал президент Владимир Путин на его открытии в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые», главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, многовековой истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии