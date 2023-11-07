(дожили, блин., доигрались в толерантность с мигрантами) Мигранты устроили безобразный скандал и драку с полицией на Красной площади А ведь это проверка сил и власти.
Мигранты устроили драку с полицией на Красной площади
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Козуб
Это уже событие выходит за рамки здравого смысла! Будем ждать, когда они во дворе Кремля устроют показательный на весь мир концерт? А мы будем бояться :" Что скажет княгиня Марья Алексевна?
Ответить
1 д.
ДР
Дмитрий Русский
Гнать эту мразь из России вместе с родственниками.
Ответить
22 час.
АС
Анатолий Страшко
Читаю посты и вижу среди них провокационные, когда про "всех чурок" истерят. А также вижу источник проблемы - нашего чиновничества. Появляется уверенность в связях коррупционных чиновников наших министерств, от которых зависит ситуация с проникновением в Россию орд, не побоюсь этого слова, разного рода субъектов. А это и ФСБ (пограничники) и МВД ( регистрация, контроль проверками и т. д.) Таможня, и в конце концов Дума с лоббистами.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии