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Мигранты устроили драку с полицией на Красной площади

Мигранты устроили драку с полицией на Красной площади

(дожили, блин., доигрались в толерантность с мигрантами)  Мигранты устроили безобразный скандал и драку с полицией на Красной площади А ведь это проверка сил и власти.

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Комментарии
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Марина Козуб
Это уже событие выходит за рамки здравого смысла! Будем ждать, когда они во дворе Кремля устроют показательный на весь мир концерт? А мы будем бояться :&quot; Что скажет княгиня Марья Алексевна?
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1 д.
ДР
Дмитрий Русский
Гнать эту мразь из России вместе с родственниками.
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22 час.
АС
Анатолий Страшко
Читаю посты и вижу среди них провокационные, когда про &quot;всех чурок&quot; истерят. А также вижу источник проблемы - нашего чиновничества. Появляется уверенность в связях коррупционных чиновников наших министерств, от которых зависит ситуация с проникновением в Россию орд, не побоюсь этого слова, разного рода субъектов. А это и ФСБ (пограничники) и МВД ( регистрация, контроль проверками и т. д.) Таможня,  и в конце концов Дума с лоббистами.
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7 час.

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