Мигранты устроили драку с полицией на Красной площади

Это уже событие выходит за рамки здравого смысла! Будем ждать, когда они во дворе Кремля устроют показательный на весь мир концерт? А мы будем бояться :" Что скажет княгиня Марья Алексевна?

АС

Анатолий Страшко

Читаю посты и вижу среди них провокационные, когда про "всех чурок" истерят. А также вижу источник проблемы - нашего чиновничества. Появляется уверенность в связях коррупционных чиновников наших министерств, от которых зависит ситуация с проникновением в Россию орд, не побоюсь этого слова, разного рода субъектов. А это и ФСБ (пограничники) и МВД ( регистрация, контроль проверками и т. д.) Таможня, и в конце концов Дума с лоббистами.