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Трамп оценил доходы США от проведения чемпионата мира по футболу

Завершившийся чемпионат мира по футболу принес американской экономике свыше $18 млрд. Кроме того, мундиаль обеспечил занятость более 160 тыс.

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