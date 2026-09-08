Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

На фоне обострения торговых отношений Канада ввела ответные пошлины размером от 15% до 50% на ряд товаров из США — крупнейшего торгового партнера страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Германии призва...
- Экс-премьер Брита...
- IV Угрожавший убиват...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым