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Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

На фоне обострения торговых отношений Канада ввела ответные пошлины размером от 15% до 50% на ряд товаров из США — крупнейшего торгового партнера страны.

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