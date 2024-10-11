Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Учитывая временно сложившиеся условия работы, а также особенности местных природных ресурсов, помочь рыбакам Крыма и Севастополя стабилизировать ситуацию на предприятиях, а с ней и цены, может только федеральная поддержка, которую ожидают в ближайшие недели.