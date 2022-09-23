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В Дагестане на КПП «Джемикентский» полицейские пресекли факт перевозки нелегальной алкогольной продукции

Сотрудники ВОГОиП МВД России, несущие службу на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» в Республике Дагестан, остановили грузовой автомобиль с полуприцепом под управлением 34-летнего местного жителя, который следовал из Махачкалы в направлении Дербентского района.

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