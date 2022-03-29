По следам первых переселенцев Дальнего Востока прошли заключенные уссурийского СИЗО

В уссурийском СИЗО-3 провели передвижную выставку музея Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Заключенные услышали рассказ об освоении региона, а также в игровой форме прошли путь первых переселенцев, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.