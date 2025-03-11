Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Актриса Захарова добивается передачи ей авторских прав на произведения ее отца

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Актриса Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова, обжаловала в кассационном суде решение об отказе передать ей авторские права на спектакли своего отца, поставленные им в театре «Ленком».

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