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Захарова оценила «посредничество» Франции

Захарова оценила «посредничество» Франции

Она считает, что оно не учитывает интересы России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. «Как мы видим, России, её законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», - отметила она, говоря об этой теме.

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