Захарова оценила «посредничество» Франции

Она считает, что оно не учитывает интересы России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. «Как мы видим, России, её законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», - отметила она, говоря об этой теме.