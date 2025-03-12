Алтайские полицейские спасли девушку, которая попыталась покончить с собой 8 марта

Правоохранители сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские спасли девушку, которая попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в МВД региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии