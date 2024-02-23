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Основатель «Рыбаря»: новая волна мобилизации не нужна

Новая волна мобилизации в России не нужна, заявил интервью RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук<strong>Новая волна мобилизации в России не нужна, считает основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

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