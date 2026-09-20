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Старейшая жительница России проголосовала на выборах

Старейшая жительница России проголосовала на выборах

121-летняя Яха Хашагова, которую называют самой пожилой жительницей России, приняла участие в голосовании на выборах в Чечне .

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