Израиль продолжает бомбить объекты "Хезболлы" в районе Бейрута

Израиль продолжает наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболла" в районе Бейрута. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению.
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