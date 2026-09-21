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ПроПаника

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Как привыкнуть к контактным линзам: психологические и практические советы

Как привыкнуть к контактным линзам: психологические и практические советы

Переход от очков к контактным линзам кажется простым только на первый взгляд. В обоих случаях задача одна — обеспечить необходимую коррекцию зрения, однако ощущения и привычки при этом меняются довольно сильно.

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