Как привыкнуть к контактным линзам: психологические и практические советы

Переход от очков к контактным линзам кажется простым только на первый взгляд. В обоих случаях задача одна — обеспечить необходимую коррекцию зрения, однако ощущения и привычки при этом меняются довольно сильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Две самые ценные ...
- ВП Осознанное одиноч...
- СС Выбора цвета одеж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым