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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Спартака» Кутепов: «Раньери – один из тех, на кого я равняюсь. Изучаю его методологию и психологию. Еще назову Анчелотти»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, на каких специалистов он равняется.

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