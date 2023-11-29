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Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Красивый футбол вряд ли выиграет АПЛ, если он не сочетается с упорством и стойкостью. «Арсенал» стал лучше в этом»

Невилл считает, что «Арсенал» может стать чемпионом: «Красивый футбол вряд ли выиграет АПЛ, если он не сочетается с упорством и стойкостью. «Арсенал» стал лучше в этом»

«На мой взгляд, у этой команды гораздо больше шансов выиграть АПЛ, чем у команды прошлых лет.  «Ман Сити» в прошлом сезоне был менее привлекателен с точки зрения зрительского интереса, чем в предыдущие годы, но выиграл требл.

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