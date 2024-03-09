Галкин* нарядил дочь в цвета украинского флага и поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Юморист Максим Галкин* поздравил своих подписчиков с Международным женским днем, прикрепив к публикации фотографию с певицей Аллой Пугачевой и общей дочерью, одетой в цвета украинского флага.
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