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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Галкин* нарядил дочь в цвета украинского флага и поздравил женщин с 8 Марта

Галкин* нарядил дочь в цвета украинского флага и поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Юморист Максим Галкин* поздравил своих подписчиков с Международным женским днем, прикрепив к публикации фотографию с певицей Аллой Пугачевой и общей дочерью, одетой в цвета украинского флага.

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