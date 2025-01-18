🌬 Завтра в Крыму ожидается сильный ветер 19 января на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду.
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🌬 Завтра в Крыму ожидается сильный ветер 19 января на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду.