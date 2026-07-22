В Сириусе выявлен факт дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации жителем Петропавловска‑Камчатского

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус», совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю в социальной сети выявили факт размещения видеоролика, дискредитирующего Вооруженные Силы Российской Федерации.