Найден самый опасный возраст для мужчин: в эти четыре года россияне умирают особенно часто

У этого есть простая причина, с которой можно бороться. В каком возрасте мужчины умирают чаще? Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024», рассказал, какой возраст особенно опасен для мужчин.