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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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  • Ингерман Ланская
    чмо безграмотное, бендеровка - это жительница города Бендеры в Молдавии. ....иди букварь учи, бестолочь!!!!Страна, которую м...
  • Виктор
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До «судного дня» осталось всего два года: ученые сделали шокирующий прогноз

До «судного дня» осталось всего два года: ученые сделали шокирующий прогноз

Прощай, Арктика: ученые подсчитали, когда ледники Северного полюса исчезнут без следа. Неужели человечество перешагнуло точку невозврата? И какой будет "зловещая эпоха", предсказанная искусственным интеллектом? Рассказывает материал РЕН ТВ, который публикуют "Известия".

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