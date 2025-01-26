До «судного дня» осталось всего два года: ученые сделали шокирующий прогноз

Прощай, Арктика: ученые подсчитали, когда ледники Северного полюса исчезнут без следа. Неужели человечество перешагнуло точку невозврата? И какой будет "зловещая эпоха", предсказанная искусственным интеллектом? Рассказывает материал РЕН ТВ, который публикуют "Известия".