❗️США будут каждую неделю отправлять Украине оружие, чтобы успеть использовать $7,1 млрд до ухода Байдена — Пентагон.
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❗️США будут каждую неделю отправлять Украине оружие, чтобы успеть использовать $7,1 млрд до ухода Байдена — Пентагон.
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