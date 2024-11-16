Немецкий парламентарий от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркивает важность данного шага в разрешении конфликта на Украине.