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Россия отправила в Узбекистан 14 оставшихся без присмотра детей

Россия отправила в Узбекистан 14 оставшихся без присмотра детей

14 детей-граждан Узбекистана, оставшихся без присмотра родителей, отправили из Санкт-Петербурга на родину.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Не только детей, а всех гастеров, начиная с 90х годов, получивших гражданство.Меня всегда поражают наши чиновники.Гражданство за 5 минут, а вот лишить гражданства ни-ни.Нельзя, даже иноагентов.Как это называется, просто предательство на государственном уровне.
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