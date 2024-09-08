Россия отправила в Узбекистан 14 оставшихся без присмотра детей

Акимова Татьяна

Не только детей, а всех гастеров, начиная с 90х годов, получивших гражданство.Меня всегда поражают наши чиновники.Гражданство за 5 минут, а вот лишить гражданства ни-ни.Нельзя, даже иноагентов.Как это называется, просто предательство на государственном уровне.