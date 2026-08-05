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Дягтерёв: Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций в 2027 году

Дягтерёв: Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций в 2027 году

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила мужскую и женскую сборные России до участия в Лиге наций 2027 годаМеждународная федерация волейбола (FIVB) допустила мужскую и женскую сборные России до участия в Лиге наций 2027 года.

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