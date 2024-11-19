«Спартак» произвел обмен с «Ладой»

«Спартак» оформил сделку с тольяттинской «Ладой».«Спартак» оформил сделку с тольяттинской «Ладой». В обмен на денежную компенсацию в «Ладу» новичком системы «Спартака» стал 17-летний вратарь юниорской сборной России Семен Фролов.
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