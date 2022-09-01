Ford Escort RS Turbo S1 принцессы Дианы оценили в 51 миллион рублей

Спортивный хэтчбек Ford Escort RS Turbo S1 принадлежал принцессе Диане с 1985 по 1988 год. Для британского рынка «заряженных» хэтчбеков Ford Escort RS Turbo S1 было выпущено всего пять тысяч штук, большинство из которых имели белый цвет кузова.
Спортивный хэтчбек Ford Escort RS Turbo S1 принадлежал принцессе Диане с 1985 по 1988 год. Для британского рынка «заряженных» хэтчбеков Ford Escort RS Turbo S1 было выпущено всего пять тысяч штук, большинство из которых имели белый цвет кузова.
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