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Ford Escort RS Turbo S1 принцессы Дианы оценили в 51 миллион рублей

Ford Escort RS Turbo S1 принцессы Дианы оценили в 51 миллион рублей

Спортивный хэтчбек Ford Escort RS Turbo S1 принадлежал принцессе Диане с 1985 по 1988 год. Для британского рынка «заряженных» хэтчбеков Ford Escort RS Turbo S1 было выпущено всего пять тысяч штук, большинство из которых имели белый цвет кузова.

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