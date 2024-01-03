Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Увы...похоже на это и ему наплевать на глас народа в данном вопросе..И если вы забыли ...
  • Александр Конкин
    При всём уважении к автору, не согласен. Там нет НАШИХ, там либо остались враги, либо медузы-безвольные, кто хотел те...В Киеве нас ждут ...
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Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

На ежедневном брифинге журналисты попросили Министерство иностранных дел Франции обозначить позицию официального Парижа относительно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с применением запрещённых кассетных боеприпасов.

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Комментарии
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Катерина
Думаю, что, прежде  всего, Д.А.Медведев  не  согласен.)))
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12 час.
Александр Рожков
А с чем он, в  моих словах, не согласен?
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11 час.
Катерина
Просто, не  пойдёт в  президенты.  ЗАЧЕМ  это  ему?  Он  же  не   дурнее  папаши  ЗЮ. 😆
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11 час.

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