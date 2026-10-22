Певца Егора Крида массово раскритиковали в Сети за принт на лонгсливе в его последнем музыкальном клипе.
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