Собаке летом тоже нужен солнцезащитный крем

Кинолог рассказал, как защитить питомца от вредного воздействия ультрафиолета Приезжая летом на пляж с собакой, мало кто из владельцев задумывается о вредном воздействии солнца на животное, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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