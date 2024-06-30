Собаке летом тоже нужен солнцезащитный крем

Кинолог рассказал, как защитить питомца от вредного воздействия ультрафиолета Приезжая летом на пляж с собакой, мало кто из владельцев задумывается о вредном воздействии солнца на животное, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.