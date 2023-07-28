Ну тупыыыеее... капец!

Румыния. На границе у двух украинских граждан изъяли полмиллиона долларов Почти полмиллиона долларов были изъяты румынскими властями в районе пограничного перехода Сирет у двух граждан Украины, которые предоставили противоречивую информацию о происхождении наличных, сообщила в среду румынская пограничная полиция.