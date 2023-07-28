Фейков нет. Только достоверные новости

7 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Эстьонннияяя опять оппоздаллла....Польша, Литва и Л...
  • Россиянин
    Лазаревна... а между тем, Лазарь, это еврейское имя. А кто унас "оппозиционеры"? Евреи...  А для еврея главное что бы...Нашли награды от ...
  • лина любимцева
    В начале 2-х тысячных  возили товар в Латвию ИЗ МОСКВЫ. Не ехали в Польшу. Ехали в Москву.Польша, Литва и Л...

Ну тупыыыеее... капец!

Ну тупыыыеее... капец!

Румыния. На границе у двух украинских граждан изъяли полмиллиона долларов Почти полмиллиона долларов были изъяты румынскими властями в районе пограничного перехода Сирет у двух граждан Украины, которые предоставили противоречивую информацию о происхождении наличных, сообщила в среду румынская пограничная полиция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх