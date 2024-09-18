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В Архангельской области в пункте приема металлолома убили сотрудника

В Архангельской области в пункте приема металлолома убили сотрудника

Тело 57-летнего мужчины было найдено со множественными ножевыми ранениями.В Новодвинске Архангельской области произошло убийство в пункте приема металла на улице Декабристов – там было обнаружено тело 57-летнего работника со множественными ножевыми ранениями.

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