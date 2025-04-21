Ведомости: бельгийская Ghelamco продала свой актив в Подмосковье - склады

Логистический комплекс в Дмитрове приобрела компания Central Properties.Бельгийская фирма, специализирующаяся на недвижимости, Ghelamco, избавилась от своего единственного актива в России - складского комплекса в подмосковном Дмитрове площадью 243 тысячи квадратных метров.
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