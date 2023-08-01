«Зенит» хочет вернуть Азмуна. Клуб ведет переговоры с «Байером»

Петербургский клуб обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего. Форвардом также интересуются и другие клубы, о чем сообщает Фабрицио Романо, но журналист отметил, что «Зенит» заинтересован в трансфере игрока.