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«Зенит» хочет вернуть Азмуна. Клуб ведет переговоры с «Байером»

Петербургский клуб обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего. Форвардом также интересуются и другие клубы, о чем сообщает Фабрицио Романо, но журналист отметил, что «Зенит» заинтересован в трансфере игрока.

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